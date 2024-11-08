Совет дня: как хранить холодец, чтобы он дольше не портился

L

Lyudmila

Купите вакууматор, сварите холодец, разлейте в лоток, охладите, разрежте его на куски и завакуумируйте его в пакеты и спокойно отправляйте в морозильную камеру. Может лежать хоть месяц, правда так долго он не пролежит, съедается намного быстрее и никаких запахов и капель влаги. Просто вынимаете пакет из морозилки и он оттаивает при комнатной температуре. А вот прибор вам пригодится для еще очень многих продуктов и не только в морозилке но и просто в холодильнике. Свежесть и вкус сохраняется довольно надолго.