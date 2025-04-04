Туры на мародёрство в Курской области: священник из Суджи рассказал как это былоОтец Евгений подтвердил, что боевики Зеленского продавали абонемент жителям Сумской области на разграбление домов россиян в курском приграничье:«Туры на разграбление Сужанского района.