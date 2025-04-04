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Туры на разграбление

Туры на мародёрство в Курской области: священник из Суджи рассказал как это былоОтец Евгений подтвердил, что боевики Зеленского продавали абонемент жителям Сумской области на разграбление домов россиян в курском приграничье:«Туры на разграбление Сужанского района.

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