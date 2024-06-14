Киев получит худшие условия мира, если откажется от переговоров — Слуцкий

Отказ от российских предложений по мирному урегулированию украинского кризиса повлечет ухудшение условий переговоров для Запада и Украины, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий 14 июня, сообщило агентство РИА Новости.
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