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Киев остался без разведданных: сирена включилась после ракетных ударов

Киев остался без разведданных: сирена включилась после ракетных ударов

Минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по объектам на территории Украины. Как сообщают украинские мониторинговые каналы, по Киеву было выпущено шесть баллистических ракет, при этом воздушная тревога в столице была объявлена уже после взрывов.

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