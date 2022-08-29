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Авто на полном ходу врезалось в дерево в Алматы, вылетел ребёнок

Авто на полном ходу врезалось в дерево в Алматы, вылетел ребёнок

Массовое ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке Акан Серы-Дулатова, передаёт Sputnik Казахстан. По словам очевидцев, Volkswagen вылетел и на полном ходу ударил Nissan Micra, который от сильного удара откинуло на полосу встречного движения.

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