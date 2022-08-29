Авто на полном ходу врезалось в дерево в Алматы, вылетел ребёнок

Массовое ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке Акан Серы-Дулатова, передаёт Sputnik Казахстан. По словам очевидцев, Volkswagen вылетел и на полном ходу ударил Nissan Micra, который от сильного удара откинуло на полосу встречного движения.