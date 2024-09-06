Губернатор Смоленской области проверил ход благоустройства Демидова

В рамках визита в район губернатор Смоленской области пообщался с дорожниками и проверил Техникум отраслевых технологий Губернатор Смоленской области Василий Анохин с рабочей поездкой посетил Демидовский район и проверил ход благоустройства райцентра.
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