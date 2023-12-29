Экстрадированного из Турции москвича будут судить за убийство жены

В Москве будут судить ранее экстрадированного из Турции 24-летнего жителя столицы Игоря Молчанова, которому инкриминируются убийство жены и незаконный оборот наркотиков, сообщает Telegram-канал московской прокуратуры.
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