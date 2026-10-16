Нефтяной танкер MT ST 3 с 15 индийскими моряками подвергся удару снарядом в Ормузском проливе, пострадавших нет, 16 октября сообщил министр по портам, судоходству и водным путям Индии Сарбананда Соновал в соцсети X.
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