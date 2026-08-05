Трансформация отрасли: на какие туристические проекты делает ставку Республика Алтай

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на этой неделе посетил Республику Алтай и ознакомился с потенциалом туристической отрасли региона, а также реализацией крупнейших проектов, связанных с индустрией гостеприимства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии