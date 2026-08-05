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Трансформация отрасли: на какие туристические проекты делает ставку Республика Алтай

Трансформация отрасли: на какие туристические проекты делает ставку Республика Алтай

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на этой неделе посетил Республику Алтай и ознакомился с потенциалом туристической отрасли региона, а также реализацией крупнейших проектов, связанных с индустрией гостеприимства.

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