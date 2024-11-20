Стало известно о закреплении ВС России в центре Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России закрепились в центре Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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