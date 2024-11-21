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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье мужчина стал фигурантом трех уголовных дел, получив путем обмана более 1,3 млн рублей

На Ставрополье мужчина стал фигурантом трех уголовных дел, получив путем обмана более 1,3 млн рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка установили причастность 28-летнего жителя Краснодара к совершению серии мошенничеств.

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