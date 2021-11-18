Даутбек Каршыга назвал дату возвращения в октагон

 Боец АСА Даутбек Каршыга (10-3) объявил, что вернется в октагон в декабре: «Остался месяц до возвращения» Стоит отметить, что на декабрьских турнирах АСА ожидается возвращение еще одного казахстанца Евгения Егембердиева.

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