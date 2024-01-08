Опасный психопат-убийца в минувшие выходные совершил убийства двух женщин в Москве, отрезав первой жертве голову и попытавшись сделать это со второй убитой.
Странные подробности охоты на русских женщин: Улыбчивый маньяк оказался мигрантом-нелегалом
Комментарии
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N
Nata
Почему его не пристрелили?Составить акт о его буйстве проще чем трупы собирать по России.
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9 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Жаль только что этот маньяк-нелегалов жену Титова не успел трахнуть, а потом убить. Что бы тогда "залепетал" этот чинуша?
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8 час.
Майя Maja
А практику как судейскую и следственную собирать? Только доводить до конца уже когда и так ясно, что дело легкое для расскрытия (сидел уже и психом был, да еше и адержали на месте и признаться успел). Да и вообще...как им звезды на погоны получать, если вот не на этих...маньяках-психах?!
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5 час.
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