Странные подробности охоты на русских женщин: Улыбчивый маньяк оказался мигрантом-нелегалом

Жаль только что этот маньяк-нелегалов жену Титова не успел трахнуть, а потом убить. Что бы тогда "залепетал" этот чинуша?

Майя Maja

А практику как судейскую и следственную собирать? Только доводить до конца уже когда и так ясно, что дело легкое для расскрытия (сидел уже и психом был, да еше и адержали на месте и признаться успел). Да и вообще...как им звезды на погоны получать, если вот не на этих...маньяках-психах?!