FPV-дроны уничтожили позиции ВСУ на краматорско-дружковском направлении

Подразделения FPV-дронов группировки войск "Юг" успешно устранили станцию РЭБ "Октава-С" и замаскированный противотанковый гранатомет ВСУ на краматорско-дружковском направлении, как сообщило Министерство обороны России.
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