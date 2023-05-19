Sohu: Путин одним ударом обрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью Patriot

Также журналисты вспомнили слова Путина о поставках Patriot для ВСУ и их дальнейшей судьбе. Обозреватели китайского издания Sohu пришли к мнению, что российский лидер Владимир Путин обрушил планы украинского коллеги Владимира Зеленского по использованию западных комплексов РСЗО Patriot против России Обозреватели пояснили, что уничтожение такой системы как Patriot российскими “Кинжалами” ставит под сомнение эффективность ЗРК США, хотя они и получали ранее высокие оценки от экспертов по вооружению.