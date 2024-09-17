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Принц Гарри получил подарок с того света и нежданный привет из дворца. Почему его прозябанию в США может настать конец?

Принц Гарри получил подарок с того света и нежданный привет из дворца. Почему его прозябанию в США может настать конец?

Принцу Гарри, младшему сыну короля Великобритании Карла III, исполнилось 40 лет. Четыре года назад он со скандалом ушел из королевской семьи и, сам того не желая, превратил свою жизнь в бесконечную мыльную оперу, за которой следит весь мир.

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