В ПНИПУ разработали модель автоматизированного парника для сельхозкультур

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали компьютерную модель полностью автоматизированной "умной теплицы", которая способна круглогодично выращивать растения.
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