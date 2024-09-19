В Металлургическом районе Челябинска закрыли движение авто и изменили маршруты общественного транспорта

Движение по улице Дружбы в Челябинске частично закрыто. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях до 21 сентября закрыто движение транспорта в районе дома №5 по улице Дружбы.