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За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

За секс до брака — штраф 300 тысяч. С каждого!

Народным избранникам мешает жить гражданский брак Александр Широкорад Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Депутаты Госдумы уверены, что гражданский брак коренным образом противоречит семейной политике партии и правительства.

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