Звездные копии — знаменитости и их двойники, которых не отличишь с первого взгляда

Говорят, что у каждого из нас есть близнец. Звезды — не исключение. Многие люди хотят быть похожими на знаменитостей, копируя их внешность и манеру поведения, но некоторым даже не нужно притворяться, ведь они с рождения обладают поразительным сходством с известными личностями.
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