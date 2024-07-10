Звездные копии — знаменитости и их двойники, которых не отличишь с первого взгляда

Говорят, что у каждого из нас есть близнец. Звезды — не исключение. Многие люди хотят быть похожими на знаменитостей, копируя их внешность и манеру поведения, но некоторым даже не нужно притворяться, ведь они с рождения обладают поразительным сходством с известными личностями.