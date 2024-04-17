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МО РФ: дрон ВСУ был уничтожен над территорией Мордовии

МО РФ: дрон ВСУ был уничтожен над территорией Мордовии

Украинский беспилотник сбили над территорией Мордовии. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным российского министерства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию РФ около 08:00 часов мск 17 апреля.

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