Китайские производители чипов заявляют, что новый раунд санкций США не остановит индустрию чипов в Китае

По сообщению агентства Reuters, несмотря на третий раунд экспортных ограничений со стороны США, китайская полупроводниковая промышленность утверждает, что благодаря запасам она будет вести себя как обычно.
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