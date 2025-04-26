Петербуржцы приняли сдачу нормативов ГТО у нахимовцев в Мариуполе

В мероприятии участвовали 352 курсанта В рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе-побратиме Мариуполе судейская бригада Центра тестирования ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга провела приём нормативов у 352 курсантов филиала Нахимовского военно-морского училища.