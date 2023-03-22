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Синоптик пообещал холода в Северной столице к концу марта

Синоптик пообещал холода в Северной столице к концу марта

Температура воздуха опять понизится до отрицательных показателей.Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о скором завершении теплого периода и очередных холодах, передает Neva.

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