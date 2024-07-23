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Петербургский дневник

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Тульские десантники выбили боевиков украинской армии с позиций в районе Переездного в ДНР

Перед штурмом они провели аэроразведку Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ под прикрытием бронегруппы выбили военнослужащих украинской армии с ряда позиций в районе населенного пункта Переездное на Северском направлении в ДНР.

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