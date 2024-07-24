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Захарова заявила, что цели СВО будут достигнуты ради будущего детей

Захарова заявила, что цели СВО будут достигнуты ради будущего детей

РИА Новости/Станислав Красильников Цели спецоперации будут достигнуты ради будущего детей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Комментарии
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Eduard
Да! Когда-то США возникали ,что СССР на Кубе ставить ракеты собирается,так и мы мирится с Украина в НАТО не должны.НАТО это не кондитерская,а &quot;нож у спины&quot;!
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20 час.
АЮ
Александр Юткин
Занесло барышню-боярышню. Будущее государства на волоске. О государстве идет речь. Тут не до подгузников. Она, похоже, скоро брачные объявления начнет комментировать.
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20 час.

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