РИА Новости/Станислав Красильников Цели спецоперации будут достигнуты ради будущего детей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что цели СВО будут достигнуты ради будущего детей
Комментарии
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Eduard
Да! Когда-то США возникали ,что СССР на Кубе ставить ракеты собирается,так и мы мирится с Украина в НАТО не должны.НАТО это не кондитерская,а "нож у спины"!
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20 час.
АЮ
Александр Юткин
Занесло барышню-боярышню. Будущее государства на волоске. О государстве идет речь. Тут не до подгузников. Она, похоже, скоро брачные объявления начнет комментировать.
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20 час.
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