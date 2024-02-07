Посол Казахстана в России напомнил о символе исторического единства двух стран

"Победа - яркий символ нашего исторического единства": Посол Казахстана в России призвал помнить общее прошлоеЧрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев посетил Музей победы в Москве и поделился своим мнением о важности сохранения памяти о подвигах героев ВОВ в Казахстане.