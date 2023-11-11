Bild: в Германии пытались зарезать израильского журналиста

В центре Берлина (Германия) напали на израильского журналиста. Это произошло в ресторане «Али Баба» во время распространения стикеров «Берлин приветствует евреев» в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи.
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