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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Bild: в Германии пытались зарезать израильского журналиста

В центре Берлина (Германия) напали на израильского журналиста. Это произошло в ресторане «Али Баба» во время распространения стикеров «Берлин приветствует евреев» в рамках съемок фильма, посвященного годовщине 85-летию Хрустальной ночи.

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