Пьяная ямальчанка с ножом напала на сожителя

Пьяная жительница Муравленко с ножом напала на сожителя. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент произошел в июле 2026 года на почве личных неприязненных отношений.
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