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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Тысячи детей мигрантов не могут или не хотят учиться в школах. 81% из них не прошли тесты для поступления

Тысячи детей мигрантов не могут или не хотят учиться в школах. 81% из них не прошли тесты для поступления

Тысячи детей мигрантов не могут или не хотят учиться в школах. 81% из них не прошли тесты для поступления К тестам не допустили 81 % несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, планирующих обучение в российских школах.

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Комментарии
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Виктор Борисов
И  на Россию.....
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3 час.
Наталья Волкова
А куда же теперь это стадо неграмотных болванов денут? Или распределят по классам и учите грамоте, а нам плевать, ведь диаспора заплатила.
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2 час.
Николай Чернявский
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\а что по этому поводу скажет нам г. Мишустин ?
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2 час.
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