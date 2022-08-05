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Арбитраж присудил Тренину контракт на два года с зарплатой 1,7 млн долларов за сезон. «Нэшвилл» предлагал 1,35 млн

Форвард Яков Тренин подписал новый контракт с «Нэшвиллом» после арбитража. В результате арбитражных слушаний россиянину присудили двухлетнее соглашение со средней зарплатой 1,7 млн долларов за сезон, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

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