Самоубийцы заслуживают только презрение

I have no pity for the deadСами догадаетесь, о ком.Есть два типа самоубийц.Одни лезут прыгать с крыш и мостов или глотают таблетки (после чего звонят сообщить об этом кому-нибудь), другие молча выпиливаются.
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