Экспедиция к предкам. Просто когг. Сначала немного истории

Средневековый когг. Иллюстрация В. Королькова из книги автора «Рыцари. Замки. Оружие» (Росмэн»), 2005 г.
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