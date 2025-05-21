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KurskTV.Ru

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В Щиграх установили фотозону к 80-летию Победы, благоустройство идёт по всей Курской области

<p>В Курской области продолжается реализация федерального проекта &laquo;Формирование комфортной городской среды&raquo;, в рамках которого в 2024 году планируется благоустроить 72 общественные и 14 дворовых территорий в 54 муниципальных образованиях.

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