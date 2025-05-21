В Щиграх установили фотозону к 80-летию Победы, благоустройство идёт по всей Курской области

<p>В Курской области продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в 2024 году планируется благоустроить 72 общественные и 14 дворовых территорий в 54 муниципальных образованиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)