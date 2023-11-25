«Камон Камон»: И не надо бла-бла-бла

«Камон Камон» Майка Миллса – разговорное черно-белое драмеди с элементами роуд-муви, местами похожее на документальное кино, а, возможно, и на радио-спектакль, ведь именно разговоры здесь играют важнейшую роль.
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