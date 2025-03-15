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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА может наказать «Оклахому» за нарушение политики по участию игроков в матчах

Игра «Тандер» с «Портлендом» 7 марта вызвала подозрение у лиги, так как стартовая пятерка «Оклахомы» (Гилджес-Александер, Дорт, Хартенштайн, Холмгрен, Уильямс) не принимала участия в матче.

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