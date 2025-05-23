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Иноагент Андрей Макаревич обвинил журналиста в попытке обмануть себе

Иноагент Андрей Макаревич обвинил журналиста в попытке обмануть себе

Иноагент Андрей Макаревич, что его попытались обмануть пранкеры Музыкант Андрей Макаревич, признанный в России иностранным агентом, рассказал, что его пытался обмануть журналист, представившийся представителем украинского СМИ.

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