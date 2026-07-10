Ида Галич и Олег Ледвич сыграли свадьбу в Северной Осетии: первые фото с торжества

«Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж» Ида Галич, фото: соцсетиИзвестная блогерша Ида Галич и бизнесмен Олег Ледвич теперь официально муж и жена! Влюбленные сыграли свадьбу в Северной Осетии — на малой родине матери невесты — Зарины Тенгизовны.
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