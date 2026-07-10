Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

512 подписчиков

Ида Галич и Олег Ледвич сыграли свадьбу в Северной Осетии: первые фото с торжества

Ида Галич и Олег Ледвич сыграли свадьбу в Северной Осетии: первые фото с торжества

«Вчера получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж» Ида Галич, фото: соцсетиИзвестная блогерша Ида Галич и бизнесмен Олег Ледвич теперь официально муж и жена! Влюбленные сыграли свадьбу в Северной Осетии — на малой родине матери невесты — Зарины Тенгизовны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии