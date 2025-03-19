Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путин и Трамп поговорили об Украине без Украины

Путин и Трамп поговорили об Украине без Украины

Больше всего во вчерашнем событии, которого ждал весь мир, меня удивило, что отчет о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был очень подробным и, можно сказать, откровенным.

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