Собянин: 40% работающих в экономике столицы заняты в малом и среднем бизнесе

Предприятия малого и среднего бизнеса составляют 85% от общего числа предприятий столицы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных бизнесменов с Днём российского предпринимательства в блоге на своём личном портале, а также рассказал, какую поддержку правительство Москвы оказывает бизнесу.