Секретарь Точенов: члены СПЧ намерены обсудить с Путиным темы СВО и миграции

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов рассказал РИА Новости, что на встрече с Владимиром Путиным 4 декабря планирует поднять темы специальной военной операции (СВО) на Украине, миграции, здравоохранения и образования.