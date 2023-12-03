Секретарь Точенов: члены СПЧ намерены обсудить с Путиным темы СВО и миграции

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов рассказал РИА Новости, что на встрече с Владимиром Путиным 4 декабря планирует поднять темы специальной военной операции (СВО) на Украине, миграции, здравоохранения и образования.
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