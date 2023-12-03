Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed Red
    Британия может заставить Зеленского начать переговоры с Россией, при условии компенсации затрат России на СВО и санкц...DE: Британия може...
  • Boris Borisov
    Лично мне очень нравится этот актёр .Великолепная харизма , талант ... вот  , только по жизни дурак -дураком.  Надо ж...59-летний Кейдж з...
  • Михаил Хмель
    Гриша, опоздал лет на 20 быть представителем России хоть где - нибудь!Явлинский заявил ...

Секретарь Точенов: члены СПЧ намерены обсудить с Путиным темы СВО и миграции

Секретарь Точенов: члены СПЧ намерены обсудить с Путиным темы СВО и миграции

Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов рассказал РИА Новости, что на встрече с Владимиром Путиным 4 декабря планирует поднять темы специальной военной операции (СВО) на Украине, миграции, здравоохранения и образования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх