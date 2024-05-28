Пригожин высказался о сбежавшем в США рэпере Vacio словами «остался один носок»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок сбежавшего в США российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)