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Рамблер

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Пригожин высказался о сбежавшем в США рэпере Vacio словами «остался один носок»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал поступок сбежавшего в США российского рэп-исполнителя Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой полностью голым, надев на….

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