Лайма Вайкуле попросила Россию "валить подальше"

Латвийская певица и актриса Лайма Вайкуле выдала очередную порцию русофобских высказываний.Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса, а также по её же словам "кормилица всея СССР" – в очередной раз разродилась порцией русофобских высказываний.
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