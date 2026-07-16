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Царьград

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Лайма Вайкуле попросила Россию "валить подальше"

Лайма Вайкуле попросила Россию "валить подальше"

Латвийская певица и актриса Лайма Вайкуле выдала очередную порцию русофобских высказываний.Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса, а также по её же словам "кормилица всея СССР" – в очередной раз разродилась порцией русофобских высказываний.

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