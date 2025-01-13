Астролог Фомина назвала два знака, которых ждут кардинальные перемены в жизни

Новая жизнь начнется уже сегодня! Гороскоп 123RF/legion-media.ruНаступивший год Зеленой Деревянной Змеи пройдет под эгидой развития, смены направлений во многих сферах жизни, реализации задуманных планов.
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