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Спасенная в Приморье маленькая тигрица переехала в Московский зоопарк

Спасенная в Приморье маленькая тигрица переехала в Московский зоопарк

Юную раненую хищницу спасли из дикой природы Приморья в декабре 2021 года. Благодаря усилиям врачей сейчас жизни тигрицы ничто не угрожает, но, к сожалению, в дикой природе ей самостоятельно не справиться: она нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле.

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