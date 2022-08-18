Спасенная в Приморье маленькая тигрица переехала в Московский зоопарк

Юную раненую хищницу спасли из дикой природы Приморья в декабре 2021 года. Благодаря усилиям врачей сейчас жизни тигрицы ничто не угрожает, но, к сожалению, в дикой природе ей самостоятельно не справиться: она нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле.
Популярные статьи
- Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине почтили память выдающегося русского адмирала Фёдора Ушакова
- На Балтийском флоте почтили память погибших подводников АПРК «Курск»
- Экипажи истребителей Су-35С ЗВО продолжают уничтожать объекты военной инфраструктуры ВСУ в ходе специальной военной операции
Свежие комментарии