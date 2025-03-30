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Добрый Мир

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«Хотели сломать нам палец – сломали себе руку»: Путин наказал Запад за попытку финансового «убийства» России

«Хотели сломать нам палец – сломали себе руку»: Путин наказал Запад за попытку финансового «убийства» России

США и их союзники по НАТО пытались нанести сокрушительный удар по России путем отключения от международных систем расчета.

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