Путин поручил дополнительно проиндексировать страховые пенсии россиян

Президент России Владимир Путин на совещании 22 января поручил правительству оперативно решить вопрос дополнительной индексации страховых пенсий, чтобы они были в итоге проиндексированы на фактическую инфляцию.
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