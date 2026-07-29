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Задержанный за нападение на награжденного Путиным ученого РАН попал на видео

Задержанный участник избиения награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина попал на видео.

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