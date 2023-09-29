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Нижегородская правда

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Стартовала кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ

Стартовала кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ

В Нижегородской области стартовала прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. О том, как защитить себя от сезонных болезней, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая.

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