Стартовала кампания по вакцинации против гриппа и ОРВИ

В Нижегородской области стартовала прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. О том, как защитить себя от сезонных болезней, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая.
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