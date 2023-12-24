В конфликт Газы и Израиля втягиваются соседние страны: Ливан, Сирия, Ирак и пр. Это было неизбежно, но именно сейчас Ближний Восток подошёл к очень опасному рубежу.
Хуситы открывают новый фронт. Ад в Красном море
Комментарии
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алекс кузь
Война за передел частн собств приобретает мировые масштабы, спасибо капитанам буржуазии. Упорядочить этот термоядерный процесс может на практике только марксизм- ленинизм. Впереди выборы, возвращать кредиты все равно нечем.
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12 час.
Людмила Лиханова
А ты - злобное, завистливое и никому не интересное и ненужное тупое существо неопределенного полУ...
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2 час.
Людмила Лиханова
Детский лепет недоучившегося, а, скорее, вообще неграмотного смешного человечка.
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2 час.
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